Theresa Kallrath beim Kaffeeklatsch von Heribert Klein „Die Summe von allem, was in mir ist“

Theresa Kallrath bewarb sich an der Düsseldorfer Kunstakademie. Von den 1000, die mit ihr im Rennen waren, schafften es 50 ins Probejahr. Eine von ihnen war Theresa. Sie überzeugte die Professoren und durfte nach zwölf Monaten in die heiligen Hallen der Akademie wechseln. 2016 sorgte der Diebstahl ihrer Abschlussarbeit für Schlagzeilen. „Ich hätte sie schon gern auch noch anderen Menschen gezeigt“, bedauert sie das Ereignis bis heute. Längst ist Theresa Kallrath im Kunstbetrieb angekommen und hat sich als Malerin, die ohne Schwarz auskommt, international einen Namen gemacht. So bunt ihre eigenen Bilder sind, bevorzugt sie an den Wänden ihrer Wohnung schwedische Kunst in Schwarz-Weiß. Auf Heribert Kleins Frage, wie ihre Bilder entstehen, verriet sie, dass sie sich ihre Inspiration auf Reisen hole. Wieder zuhause schreibt sie ihre Eindrücke auf und macht erste Skizzen, die später zu einem Bild werden können. „Meine Kunst ist die Summe von allem, was in mir ist“, bilanzierte sie.