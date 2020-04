Kostenpflichtiger Inhalt: Konzeptkünstlerin Caro Kewer : Künstlerin strandet in Düsseldorf

Carolin Kewer hat in den USA schon viele Filmplakate für Hollywood-Filme designt. Foto: Carolin Kewer,

Düsseldorf Die Düsseldorferin organisiert Guerilla-Aktionen auf dem Fahrrad in Los Angeles – seit mehreren Jahren lebt Carolin Kewer schon in den Vereinigten Staaten, sitzt aber jetzt in der Heimat fest.