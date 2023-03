Räume in Düsseldorf-Bilk Nach mehr als 25 Jahren müssen Künstler aus Ateliers ausziehen

„Wo soll ich hin?“, fragt Hartmann. Für seine großen Arbeiten brauche er große Räume. Aktuell arbeitet er auf etwa 70 Quadratmetern in Bilk. Das Atelier befindet sich direkt neben der Wagenbauhalle, in der sich die Karnevalisten auf Rosenmontag vorbereiten. Hartmanns Sorgen begannen Mitte 2019. Damals sei ihm mit dem Hinweis auf „ortsübliche Mietzinsen“ die Monatsmiete erhöht worden. Im Februar und März 2022 seien dann „baustatische Untersuchungen“ an dem Gebäudeteil durchgeführt worden. Per E-Mail sei ihm anschließend das Betreten der Fläche untersagt worden. „Mündlich wurde eine Klärung zugesagt, die allerdings nie erfolgt ist“, so der 63-Jährige. „Die angebotenen Ersatzräume sind für meine Zwecke beim besten Willen unbrauchbar.“ Seine Miete habe er einfach weitergezahlt. Nun habe er Mitte Januar eine rückwirkende Indexanpassung beziehungsweise Mieterhöhung für die Räume in Bilk erhalten und wenig später die Kündigung zu Ende Juli. Der Grund sei ihm unverständlich, sagt auch Techler, der Ende März sein Atelier räumen muss.