Ausstellung mit Max Zorn in Düsseldorf Wie aus einer Liebesbotschaft Kunst wurde

Seine Materialien wirken eher so, als hätte Max Zorn vor, sich als Heimwerker zu betätigen: Mehrere Rollen Klebeband in verschiedenen Farben, Plexiglas als Grundfläche und ein „Exacto Knife“ genanntes Künstler-Skalpell. Oft feilt der gebürtige Amsterdamer über Monate an einer Idee. „Ich schaue mir Filme an, sammle Fotos – nach und nach entsteht dann in meinem Kopf das Motiv“, so Zorn. Am Beispiel eines Bildes, das er derzeit von der verstorbenen Jazzsängerin Billie Holiday anfertigt, erklärte Zorn wie er dann vorgeht. Schicht um Schicht klebt er das verschiedenfarbige Klebeband auf der Plexiglasscheibe fest und schnitzt mit seinem Skalpell die Konturen heraus. Die Billie Holiday, die er dabei erschafft, ist gewissermaßen die Summe seiner Recherche. „Ich habe mich von ihren Fotos inspirieren lassen und sie dann so dargestellt, wie sie hätte sein können“, erzählte Zorn den Besuchern der Ausstellung. Gezeigt werden in dieser ebenfalls Werke der Düsseldorfer Künstler Paul Schwietzke und Stephan Widera.