Kultur in Düsseldorf : Das Vermächtnis des Manfred Spies

Immer wieder waren die provokanten Plakatwände von der Zensur bedroht. Manfred Spies antwortete wie hier 1977 auf seine Art. Foto: Manfred Spies

Der provokante Künstler fürchtet, dass sein Archiv mit Material aus der Kult-Kneipe Tannenbaum im Stadtmuseum vergammelt. Er will zum 40-Jährigen eine Dokumentation erstellen – eine Ausstellung lehnt er dagegen ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Manfred Spies war schon immer ein Querdenker, der gerne aneckt und sich viele Feinde gemacht hat. Als Plakatkünstler provozierte er bewusst, wetterte gegen Kirche und Kunstmarkt, Ausländerfeindlichkeit und die Einschränkung von Meinungsfreiheit. Diverse Ermittlungsverfahren und Prozesse wurden gegen ihn angestrebt, er überstand alles schadlos. 1982 gründete Spies die Szenekneipe Tannenbaum an der Tannenstraße in Derendorf. Sie wurde schnell zu einem Ort für Kultur und Kommunikation, für Lesungen, Konzerte und Filmvorführungen. Prominente wie Klaus Staeck stellten im Tannenbaum aus, Dieter Nuhr, Volker Pispers, Jürgen Prochnow, Joseph Beuys und viele andere waren Gäste. An den Kneipen-Wänden hingen Originale von Beuys, Richter, Polke und Uecker. Und nicht zu vergessen die Wand und die Tafeln am Tresen, auf der Spies selbst seine „Denkanschläge“ hinterließ, „weil meine angemieteten Großflächenplakate dauernd zensiert wurden“, wie er rückblickend sagt.

Spies, inzwischen 79 Jahre alt, verkaufte die Kneipe 1998, lebt mittlerweile in Thailand, wo er fleißig in Blogs schreibt und aktuell ebenso schonungslos wie früher die Versäumnisse bei Corona in dem Land anprangert. Jedenfalls: In zwei Jahren, zum 40-Jährigen des Tannenbaums, möchte er eine große Dokumentation der Kult-Kneipe erstellen. Das gesamte Archiv mit Dokumenten, Fotos und Negativen schenkte er, verpackt in vier Umzugskartons, 2010 dem Stadtmuseum. Direktorin Susanne Anna bedankte sich in einem Schreiben, das Archiv bereichere und erweitere den Museumsbestand eminent.

Von 1982 bis 1998 empfing Manfred Spies im Tannenbaum viele Prominente aus der Künstlerszene. Foto: Manfred Spies

„Dort versprach man, alles so schnell wie möglich zu digitalisieren und zu archivieren. Das ist bis heute nicht geschehen, man weiß nicht einmal, wo die Kartons lagern“, sagte Spies Mitte April. Er mache sich vor allem Sorgen um die Farbnegative, die mit den Jahren bei unsachgemäßer Lagerung enorm an Qualität verlieren würden.

Kurz darauf meldete sich ein Mitarbeiter des Stadtmuseums bei Spies und schlug ihm vor, einige seiner Fotos 2022 im „Geburtstagszimmer“ des Stadtmuseums zu zeigen. Doch der ausgewanderte Künstler ist wenig geneigt, darauf einzugehen. „Damals habe ich meine Denkanschläge hinter Stacheldraht im Stadtmuseum gezeigt. Das waren noch Zeiten!“ Eine noch sehr viel größere Ausstellung mit mehreren Düsseldorfer Künstlern in der Kunsthalle habe zu dieser Zeit sogar mehr als 26.000 Menschen angezogen. „Es war einer der größten Kunstskandale in Düsseldorf, da zwei CDU-Ratsherren wegen meines Objektes die politische Kripo geholt hatten.“

Eine Plakatwand von Manfred Spies in Düsseldorf mit einem Gedicht von Ernst Jandl (1976) Foto: Manfred Spies

Insgesamt gesehen will Spies aber nicht viel Aufhebens um seine Person machen, es gehe ihm um die Dokumente, die Erinnerungen. Und er nennt ein Beispiel: „Als ich im Tannenbaum ein Fest veranstaltete, zu dem das Tragen irgendeiner Kopfbedeckung Bedingung war, kam Peter Thoms, der Schlagzeuger von Helge Schneider und ein Freund von mir, mit einem aufgetrennten und über den Kopf gestülpten Vogelkäfig, in den er einen kleinen Ventilator montiert hatte. Durch die Klappe des Käfigs trank er sein Bier. An solchen Verrücktheiten bin ich interessiet, nicht an einer Hängung in einem Geburtstagszimmer.“

Seine Idee ist es, die vier Umzugskartons in Düsseldorf in Empfang zu nehmen und entweder nach Thailand zu bringen oder in Düsseldorf zu bearbeiten – „auch wenn das ein halbes Jahr beanspruchen würde. Es soll eine Dokumentation entstehen, vielleicht als eBook. An einer Ausstellung im Stadtmuseum, die ich auch noch selbst bezahlen soll, bin ich jedenfalls nicht interessiert. Das wäre der Sache nicht angemessen“, stellt Spies klar. In seinem Archiv gebe es so viele Bilder von Festen, Veranstaltungen, die mit Texten, Anekdoten, Ärgernissen versehen werden müssten. „So war es damals Normalität, gerade bei den Ordnungsbehörden, dass man Genehmigungen nur gegen Zuwendungen bekam. Das habe ich fast als einziger Gastronom nicht akzeptiert. Einmal habe ich Leute vom Gesundheitsamt rausgeschmissen, mich beim Behördenleiter inklusive Zeugenaussagen beschwert. Die Leute wurden dann nach Garath versetzt“ erzählt Spies. So etwas zu erzählen, gehe nur in Buchform.

Aus Sicht der Stadt stellt sich die Sachlage ein wenig anders dar. „Der Bestand der Schenkung wurde im Stadtmuseum fachgerecht magaziniert und befindet sich seither in der Sammlung des Museums“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Vor einigen Jahren sei auch mit der Aufarbeitung der Exponate von Manfred Spies begonnen worden. So seien zum Beispiel 180 Fotos digitalisiert worden. „Eine konkrete, mit der Schenkung verbundene Vereinbarung, die gesamten Negative zu digitalisieren, was mit einem hohen personellen und finanziellen Aufwand verbunden wäre, besteht jedoch nicht“, sagt die Sprecherin.