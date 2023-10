Videoprojekt schaut Düsseldorfern beim Schweigen zu Stille als Filmkunst-Experiment

Drei Halbsätze und drei Minuten Zeit, sie in Gedanken zu vollenden. Das war die Aufgabe, der sich 21 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer stellten. Das Künstlerkollektiv Sarto&Keuter hatte die Idee, für ein Videoprojekt Menschen dabei zu filmen, wie sie schweigend nachdenken. „Wir waren überrascht, wie viele bereit waren, bei diesem Experiment der Stille mitzumachen“, freut sich Gianni Sarto über den großen Zuspruch. So entstand der Film „Düsseldorf im Augenblick“, der am Mittwochabend im Theaterlabor Traumgesicht in Golzheim zu sehen war.