Natur in Düsseldorf : Hexhof bereitet sich auf die Krötenwanderung vor

Natur in Düsseldorf

Jetzt sind auch in Düsseldorf wieder viele Kröten unterwegs. Foto: dpa/Ján Krošlák

Düsseldorf Die Stadt stellt sich für die Amphibienwanderung auf. Die Landschaftspflegestation Hexhof hilft Kröten, Fröschen und Molchen auf dem Weg zu ihren Laichplätzen.

Der Verlauf der Amphibienwanderung ist für die Experten der Landschaftspflegestation in diesem Jahr nur bedingt planbar. Hintergrund ist der milde Winter: Der Deutsche Wetterdienst hat ihn als einen der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen eingeordnet. Es fehlt der klare Übergang von einer längeren Frostperiode hin zu den wärmeren Temperaturen. Weil die Mitarbeiter des Hexhofs bereits erste Grasfrösche in der Nähe der Laichgewässer – zum Beispiel am Elbsee und im Pillebachtal – beobachtet haben, starten jetzt die Vorbereitungen für die Amphibienwanderung.