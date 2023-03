Tierwelt Noch bis in den April hinein sind Amphibien in Düsseldorf auf Wanderschaft

An so mancher Landstraße sieht man schon seit einigen Wochen die für das beginnende Frühjahr typischen Schutzzäune für Amphibien. Deren Wanderung zu den Laichplätzen wird nun mit steigenden Temperaturen aktiver und wird noch bis in den April hinein andauern. Dabei ist der Weg häufig nicht ungefährlich, weshalb von Seiten der Stadt und Naturschutzorganisationen wie dem Nabu entsprechende Zäune aufgestellt werden. Der Nabu ist seit 2021 mit seiner neu eingerichteten Amphibien-AG vor allem am Unterbacher See aktiv. Teils sammeln ehrenamtliche auch mit Eimern und Taschenlampe auf Eigeninitiative Amphibien auf. In Eimern werden die Tiere dabei aufgefangen, sicher über die Straße gebracht und in der Nähe der Laichplätze wieder abgesetzt. Mitarbeitende der Stadt übernehmen diese Aufgabe seit über 30 Jahren. Die Landschaftspflegestation Hexhof ist für die Stadt besonders aktiv beim Amphibienschutz.