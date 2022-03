Tiere in Düsseldorf : Kröten mögen es gerne warm

Düsseldorf Auch wenn es für die Krötenwanderung am Unterbacher See noch zu kalt ist: Der Naturschutzbund ist händeringend auf der Suche nach Amphibiensammlern.

Doch warum müssen Kröten und andere Amphibien eigentlich am Unterbacher See gesammelt werden? Die Flächen rund um den See sind doch zum großen Teil Naturschutzgebiet, was soll der Kröte da schon passieren? „Man glaubt es kaum, aber auch der Weg vom Parkplatz am Nordstrand zum Wald wird abends und in der Nacht genutzt. Das ist für Kröten lebensgefährlich, weil man sie wegen ihrer Färbung im Dunkeln kaum erkennen kann“, so Schiefner-Földessy. „Sie werden von Fahrzeugen, auch von Fahrrädern überfahren oder von Fußgängern und Läufern zu Tode getreten. Aber schon durch die Druckwelle, die jenseits einer Geschwindigkeit von 30km/h entsteht, sterben die Kröten.“ Um das zu verhindern, jedenfalls zum Teil, hat die Nabu-Amphibiengruppe einen 200 Meter langen Zaun gespannt, der die Kröten daran hindert, aus dem Naturschutzgebiet über den geteerten Weg zum Wasser zu wandern. 21 Eimer wurden im Abstand von zehn Metern in die Erde versenkt, sodass die Tiere am Krötenzaun ankommend, in die Eimer rutschen und später unversehrt über die Straße getragen werden können. Genau deshalb sucht der Nabu dringend Helfer, um die Kröten über wenige Meter sicher zum See zu transportieren. Anmeldungen sind unter amphibien@nabu-duesseldorf.de möglich.