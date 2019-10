Konzert mit Potsdamer Kammerorchester : Ute Lemper begeistert mit Brecht und Weill

Düsseldorf Die Sängerin trat mit einem Programm zu Ehren großer Exilanten in der Düsseldorfer Tonhalle auf.

Bertolt Brecht, Kurt Weill, Hanns Eisler, Friedrich Hollaender und noch manch andere Künstler reflektierten eine deutsche Zeit, in der die Spiegelung von Wirklichkeit unter Strafe stand. Vor den Nazis flohen die Geschmähten – auch aufgrund jüdischer Herkunft – ins Ausland. Nun füllten Sängerin Ute Lemper, die aus Münster stammende Wahl-New-Yorkerin, und das Potsdamer Kammerorchester einen ganzen Konzertabend in der Düsseldorfer Tonhalle mit Texten und Musiken der Exilanten. Lieder, die den Schrecken des Krieges zeigen, waren dabei, aber auch Stücke für Kammerorchester wie Eislers Kleine Sinfonie op. 29, eine schlanke und freche Instrumentalmusik gegen den schwülstigen Zeitgeschmack jener Tage.

Lemper legte gleich düster los mit Eislers Tucholsky-Vertonung „Der Graben“, jenem beklemmenden Lied an Mutter und Kind des in den Krieg kommandierten Soldaten. Es folgten melancholische Songs, mit der auch einst die Dietrich auftrat, darunter Hollaenders „Wenn ich mir was wünschen dürfte“. Mehrmals erklang Kurt Weill, nicht mit der „Dreigroschenoper“ aus den 1920ern, sondern mit späteren Titeln der Exilzeit, darunter der September-Song und das verträumte Lied über das Sehnsuchtsland „Youkali“ und dem Brecht-Zyklus „Die sieben Todsünden“ Außerordentlich, obwohl es nicht auf dem Programm stand, hellte Lemper die Stimmung auf mit ein paar Chansons von Jacques Brel. Das verlängerte den Abend so sehr, dass mancher Besucher in der Pause nach Hause ging.