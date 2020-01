Senioren-Studie : Wie gut leben Senioren in Düsseldorf?

Die Singstunde im Zentrum Plus an der Klever Straße hat einen festen Platz im Terminkalender von Gisela Lukas (4. v. r.). Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Bei einer Untersuchung schneidet Düsseldorf als Wohnort für Ältere schlecht ab. Doch viele Betroffene sehen das anders.

Zu wenig Grün, zu teure Wohnungen, fehlende Pflegeplätze, hohe Kriminalität, kein kommunaler Seniorenberater. Geht es nach einer aktuellen Deutschland-Studie des ZDF zur Lebenssituation von Senioren, ist die Landeshauptstadt kein idealer Ort fürs Alter. Grundlage für dieses Urteil ist ein Fragebogen, den das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos für den Sender entwickelt hat. 401 Städte und Kreise haben geantwortet. Ergebnis ist ein Ranking, bei dem die Rhein-Metropole bei stärker gewichteten Messgrößen häufig auf abgeschlagenen Plätzen landet. Doch viele Betroffene kritisieren die Einschätzungen der Studie. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Was wurde bewertet? In den vier Kategorien Gesundheit/Pflege, Wohnen/Freizeit, Sicherheit/Infrastruktur, Wirtschaft/Demografie wurde beispielsweise nach dem verfügbaren Einkommen, der Lebenserwartung, der Anzahl der Verbrechen auf 10.000 Senioren, den Bildungs- und Sportmöglichkeiten und der Erreichbarkeit von Supermärkten gefragt. Städte und Kreise können je nach Antwort zwischen null und zehn Punkten erreichen. Aus dem jeweils erreichten Wert ergibt sich dann der Rang unter den 401 Kommunen und Kreisen.

Info Stadt erreicht insgesamt 109,3 von 200 Punkten Die Stadt In einer Kurzbeschreibung für das Ranking wird Düsseldorf wie folgt beschrieben: „Die Modestadt lädt auf der Prachtstraße Königsallee und an der Rheinpromenade zum Flanieren ein. Abends lockt die ,Längste Theke der Welt’ mit mehr als 260 aneinandergereihten Kneipen zum Feiern.“ Die Plätze Düsseldorf erreicht 109,3 von 200 möglichen Punkten. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 112,5 Punkten, in NRW bei 114,5 Punkten. Das entspricht Rang 250 von 401 (Bund) sowie Rang 43 von 53 (NRW).

Wie hat Düsseldorf abgeschnitten? Relativ schlecht. Deutschlandweit landete die Landeshauptstadtseite auf dem 250. Platz. In NRW auf Rang 43 (von 53). Zum Vergleich: Der benachbarte Kreis Mettmann (in dem viele Düsseldorf-Pendler leben) belegte in Nordrhein-Westfalen Platz 1. Schlechter als die Landehauptstadt schnitten Köln (Platz 51), Duisburg (Platz 52) und Gelsenkirchen (letzter Platz) ab. Zu den Top-Ergebnissen zählt die Erreichbarkeit von Supermärkten (bundesweit Rang 13 von 401), beim verfügbare Einkommen (rund 21.500 Euro) landet Düsseldorf auf Rang 14. Zu den Flops zählen laut Prognos die Pflegesituation (Rang 386), die Kriminalität (Rang 367) und die Wohnkosten (Rang 353, weil 43 Prozent des verfügbaren Einkommens dafür aufgewendet werden).

Wie lautet die Kritik an der Studie? „Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“, sagt Ulrike Schneider, Vorsitzende des Seniorenrats, zur großen Diskrepanz zwischen Landeshauptstadt und dem Kreis Mettmann. Dass Großstädte gefährlicher sein können und es hier anteilig weniger Grünflächen gibt als in Ratingen oder Haan sei ja letztlich eine Binsenweisheit. Besonders kritisch betrachtet nicht nur Schneider die negative Auswirkung, die das Fehlen eines kommunalen Seniorenbeauftragten sowie einer Seniorenfachstelle bei der Punktevergabe hat. „In den mehr als 30 Zentren Plus gibt es doch ein Beratungsangebot, das seinesgleichen sucht“, sagt Gisela Lukas. Die 80-Jährige geht regelmäßig in die Begegnungsstätte an der Klever Straße. Sie ist im Singkreis, nimmt an den dort organisierten Ausflügen in die Oper, zum K20 oder zum Essener Folkwang-Museum teil. „Bus und Bahn sind gleich um die Ecke, der Hofgarten und der Rheinpark auch“, sagt sie. Und Inge Gößling, die das von der Diakonie betriebene Zentrum plus leitet, verweist auf das von ihrem Team angebotene Fall-Management. „Wer mit Essen versorgt werden muss oder einen Pflegedienst benötigt, wird hier individuell beraten“, sagt sie. Auf ein ganz anderes Problem macht Sozialamtsleiter Roland Buschhausen aufmerksam. So gewichte die Studie den prozentualen Anteil der Wohnkosten. Der sei in Düsseldorf naturgemäß hoch. „Aber entscheidend ist, dass Menschen mit kleiner Rente Unterstützung aus der Grundsicherung erhalten und in ihrer Wohnung bleiben können, sie ihre Lebenssituation an diesem Punkt nicht ändern müssen“, sagt Buschhausen.

Was könnte in Düsseldorf besser werden? Probleme sehen Düsseldorfs Senioren vor allem bei den Themen Wohnen und Pflegeplatz. Dafür gibt es gute Gründe. Fakt ist: In der Landeshauptstadt fehlen mehr als 1000 stationäre Pflegeplätze. Grund sind vor allem fehlende Grundstücke. „Eine Seniorenrätin hat vor kurzem ihre große Wohnung gegen eine deutlich kleinere getauscht, die dann genauso teuer war. Hier sind weitere kreative Ideen gefragt“, sagt Schneider. Verbesserungsbedarf sieht sie auch beim öffentlichen Nahverkehr. „Zwei mal von Kalkum in die City und zurück ist mit 10,50 Euro für das Vierer-Ticket einfach zu teuer. Für Menschen in Rente sollten wir den Preis halbieren.“ Ältere, die Düsseldorf den Rücken aufgrund mangelnder Lebensqualität kehren wollen, kennt sie trotz weit verzweigter Netzwerke ebenso wenig wie Gisela Lukas. Die Pempelforterin aus dem Zentrum Plus an der Klever Straße sagt: „Meine Freunde und ich leben gerne hier. Düsseldorf bietet nicht nur für Jüngere sehr gute Perspektiven.“