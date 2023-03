Schule in Düsseldorf Überraschende Kritik an Schulneubau

Die zweizügige Gemeinschaftsgrundschule an der Vennhauser Allee 160 bekommt ein neues Gebäude. Darüber freuen sich nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern, sondern auch die Politiker der Bezirksvertretung 8. Jetzt kann endlich auch der Ganztagsbetrieb erweitert werden. Die Stadttochter IPM (Immobilien Projekt Management) wird die Schule plus neuer Einfeld-Sporthalle und Mensa bauen, in der auch die Primarstufe der Alfred-Herrhausen-Förderschule untergebracht werden soll. Ebenfalls wird der Standort für eine Kita geprüft, nur für die Jugendfreizeiteinrichtung bleibt dann kein Platz mehr.