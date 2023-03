Parken in Düsseldorf Ex-Sozialdezernent Frajo Göbel kritisiert neue Parkgebühren

Die geplanten höheren Anwohnerparkgebühren werden von einem früheren Mitglied der Stadtregierung hart kritisiert. Ex-Sozialdezernent Franz-Josef Göbel (SPD) nennt die Erhöhung in einem Brief an Oberbürgermeister, Bürgermeister und Fraktionen „falsch und diskriminierend“. Es entstehe der Eindruck, dass die City nur noch wohlhabenden Bürgern vorbehalten sein solle. Hintergrund: Es ziehen nicht nur die normalen Parkgebühren deutlich an. Für das Anwohnerparken werden – statt wie heute 25 Euro – voraussichtlich ab dem 1. Oktober je nach Zone 360, 300 oder 240 Euro fällig.