Aufruf zum Tragen von Fahrradhelmen : Aufregung über Facebook-Post der Düsseldorfer Polizei

Düsseldorf Nach einem schweren Unfall mit einem Radfahrer hat die Düsseldorfer Polizei dazu aufgerufen, Fahrradhelme zu tragen. Im Internet wird ihr vorgeworfen, die Schuld an der falschen Stelle zu suchen.

Hyperlink:=„Es gibt bestimmt unzählige gute oder schlechte Gründe, keinen Helm zu tragen, aber einen, es doch zu tun: er rettet Leben!“ heißt es in einem Post der Düsseldorfer Polizei im sozialen Netzwerk Facebook. Darunter ist ein Bild von zwei jungen, helmtragenden Polizisten zu sehen.

Die Social-Media-Abteilung der Behörde nahm einen schweren Verkehrsunfall am Donnerstag zum Anlass, Radfahrer zum Helm zu raten. Viele User reagierten jedoch mit Unverständnis und Vorwürfen auf den gut gemeinten Hinweis. Die Radfahrer würden für das Fehlverhalten der Autofahrer verantwortlich gemacht, heißt es.

Am vergangenen Donnerstag war am Abend ein Radfahrer in Holthausen schwer verletzt worden, als er beim Linksabbiegen mit einem PKW zusammen stieß. Der 20-Jährige, der keinen Helm trug, prallte gegen die Windschutzscheibe des ebenfalls abbiegenden Wagens und wurde dabei schwer verletzt, er liegt aktuell im Krankenhaus.