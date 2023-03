Vortrag bei AfD Kritik an AfD wegen rechtem Redner

Als Vortragender angereist war Benedikt Kaiser. Zu seiner Person sagte 2018 in einem Interview mit der TAZ der Rechtsextremismus-Experte Volkmar Wölk: „Benedikt Kaiser kommt von der extremen Rechten.“ Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ führt in einer Pressemitteilung aus, dass Kaiser zunächst im sogenannten „Freien Netz“, einem Zusammenschluss von Neonazistrukturen in Sachsen, Thüringen und Franken, später dann in einem Ableger, den „Nationalen Sozialisten Chemnitz“, aktiv gewesen sei. Heute sei Kaiser ein Netzwerker der „Neuen Rechten“.