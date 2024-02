Bauen in Düsseldorf Kritik am Hochhaus im neuen Westend

Die Offensive umfasst viele Maßnahmen mit dem Ziel, den Wohnungsbau anzukurbeln und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So soll auf städtischen Flächen 100 Prozent bezahlbarer Wohnungsbau realisiert werden. Als besondere Partner sieht die Stadt Genossenschaften und gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen – mit ihnen will man neue Kooperationsmöglichkeiten ausloten und ihnen ganz gezielt Flächen zur Verfügung stellen. Entwickelt werden soll so in den kommenden Jahren eine städtebauliche Vision für Düsseldorf.