Kostenpflichtiger Inhalt: Mein Laden in Düsseldorf : Auf Schatzsuche in der Villa Duckdich

Gitte Sönges versucht in ihrem Laden ein nostalgisches Einkaufsgefühl zu vermitteln. Die Kunden soll sich Zeit nehmen und in den einzelnen Räumen stöbern. Foto: Marc Ingel

Hamm Gitte Sönges hat sich in einem ehemaligen Stall in Hamm zwischen vielen wundersamen Dingen einen Geschenkeladen eingerichtet. Parallel soll in dem alten Bauernhof bald auch ein Café eröffnet werden.