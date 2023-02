Statistik der Polizei Warum die Kriminalität in Düsseldorf so stark zugenommen hat

2022 sei ein „Übergangsjahr“ zum Zustand vor der Pandemie, sagte Silke Wehmhörner, kommissarische Leiterin des Düsseldorfer Polizeipräsidiums. Das zeige sich auch im Detail in der Statistik. So ist etwa die Zahl der Körperverletzungen auf ein Hoch gestiegen: Mehr als 6200 Delikte registrierte die Polizei, mehr als in den vergangenen zehn Jahren. Hier rechne man mit einem Nachholeffekt, sagte Frank Kubicki. Viele junge Menschen zog es zum Feiern in die Altstadt, immer wieder kam es dort zu Auseinandersetzungen und blutigen Streits. „Wir hoffen, dass sich das wieder einpendelt.“