Sicherheit in Düsseldorf Kriminalität in der Altstadt ist voriges Jahr rasant gestiegen

Die Anzahl der Kriminalitätsdelikte ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 und 2021 rasant angestiegen, das ist Fakt und macht sich auch in den beiden Hotspots Altstadt und Stadtmitte deutlich bemerkbar: 5067 Fälle waren es im Vorjahr in der Altstadt (2021: 3014), 10.980 gar in Stadtmitte mit Hauptbahnhof und Worringer Platz als Brennpunkten (2021: 7190).