Sicherheit in Düsseldorf Kriminalität in der Altstadt ist im Vorjahr rasant angestiegen

Die Anzahl der Kriminalitätsdelikte ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 und 2021 rasant angestiegen, das ist Fakt und macht sich auch in den beiden Hotspots Altstadt und Stadtmitte deutlich bemerkbar: 5067 Fälle waren es im Vorjahr in der Altstadt (2021: 3014), 10.980 gar in Stadtmitte mit Hauptbahnhof und Worringer Platz als Brennpunkten (2021: 7190). Aber natürlich sind diese auf den ersten Blick dramatischen Zahlen mit Vorsicht zu genießen, denn 2020 und 2021 waren Corona-Jahre mit geschlossenen Kneipen und vielen weiteren Restriktionen. Zieht man das Jahr 2019 als Vergleich hinzu, relativiert sich die Statistik, erst recht, wenn man den Zehn-Jahres-Vergleich betrachtet. Und dennoch sagt Thorsten Fleiß, Leiter der Polizeiinspektion Mitte: „Es gibt einen leichten Anstieg, den wir analysieren und weiter beobachten müssen.“