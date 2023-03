Kriminalität in Düsseldorf Jugendkriminalität effizienter bekämpfen

info

Planung Seit Jahren wird das „Haus des Jugendrechts“ in Düsseldorf geplant. Ursprünglich sollte es 2017 losgehen, damals noch in Räumlichkeiten an der Klosterstraße. Es kam jedoch zu Verzögerungen, so auch 2020 und 2022. Zunächst wurde über die Übernahme der Kosten diskutiert, später gab es Probleme mit der Lieferung von Baustoffen. Seit Montagvormittag ist das Haus nun offiziell eröffnet.

Projekt Durch die Arbeit an einem Ort soll die Absprache zwischen den Behörden effizienter werden.

Vertreterinnen und Vertreter der Jugendhilfe, der Staatsanwaltschaft und der Polizei sollen ihre Kompetenzen in gemeinsamen Räumlichkeiten bündeln.

Andere „Häuser“ Häuser des Jugendrechts gibt es bereits an sechs weitere Standorten in NRW: Köln, Paderborn, Dortmund, Essen, Oberhausen und Münster. Ein weiteres in Aachen wird derzeit geplant.