Die Krimi-Cops aus Düsseldorf exklusiv für die RP : Silvesterkracher

Die Krimi-Cops in Düsseldorf Foto: Krimicops

Düsseldorf Jan-Wellem plötzlich „Oben ohne“? Nicht nur deshalb ist der OB richtig sauer. Kommissar Struller muss ermitteln. Exklusiv für die Rheinische Post haben sich die Krimi-Cops an die Tastaturen gesetzt. Das aus fünf Düsseldorfer Polizeibeamten bestehende Team begann 2006 mit seinem ersten Stück. Heute präsentieren sie „Silvesterkracher“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kriminalhauptkommissar Pit Struhlmann, genannt Struller, saß in seinem Büro, schüttelte bestürzt den Kopf und las die dicke, fette Überschrift in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post. „Skandal beim Weihnachtskonzert der Toten Hosen. Bühnenoutfits geklaut!“

Nicht zu fassen. Den Toten Hosen hatte man die Hosen geklaut …

„Das gibt’s doch gar nicht.“

Die Welt geriet vollkommen aus den Fugen. Vorgestern hatte doch was Ähnliches in der Zeitung gestanden. Struller kroch unter den Schreibtisch und krabbelte auf allen Vieren zum Papierkorb. Er schob zwei bunte Porzellantassen vom Glühweinstand beiseite und entdeckte darunter den schwarzen Spitzen-BH … Das war aber auch wieder mal eine spektakuläre Weihnachtsfeier gewesen.

„Jetzt nicht abschweifen“, mahnte er sich.

Er rupfte die Zeitung aus dem Korb, glättete sie auf dem Fußboden und überflog den Artikel. „Tumulte im Henkel-Saal. Weihnachtsfeier der Düsseldorfer Jonges gerät zum Fiasko. Statt Schlösser nur Kölsch in den Fässern. Drei Jonges mit Magenkrämpfen in der Uni-Klinik.“

Unfassbar!

Plötzlich wurde die Tür aufgerissen, sein Chef Ferdinand Hengstmann stürmte herein. „Herr Struhlmann! Herr Struhlmann?“

Struller robbte unterm Schreibtisch hervor. „Hier. Im Dienst. Recherche.“

„Einsatz, Herr Struhlmann“, stöhnte Hengstmann mit blassem Gesicht. „Es ist etwas Schreckliches passiert!“

„Ein Mord?“

„Schlimmer.“ Hengstmann ließ sich in einen Bürostuhl sinken und flüsterte. „In der Altstadt, Marktplatz. Enthauptet!“

***

Struller nahm einen tiefen Zug Ernte 23 auf Lunge. „Den Kopf sauber vom Rumpf getrennt. Ich hasse es, wenn der Kopf fehlt. Das hat sowas Unvollständiges.“

Faserspuren-Harald, der Chef der Spurensicherung, trat neben ihn. „Ich weiß, was du meinst. Brauchst du eine komplette Spurensicherung?“

„Das volle Programm“, knurrte Struller und blickte hoch auf den Torso.

Jan Wellem, der feiste Kurfürst, saß noch immer aufrecht im Sattel, aber ohne Kopf wirkte das barocke Reiterstandbild gruselig. Verdammt, wer kam bloß auf die Idee, dem Denkmal den Bronzekopf weg zu flexen?

Faserspuren-Harald klappte seinen Spurensicherungskoffer auf und feixte. „Soll die Leiche nachher in die Gerichtsmedizin?“

„Auf jeden Fall!“

Strullers Handy lärmte in der Jackentasche. „Ja? Was? Nein! Hammer! Schrecklich! Da fahr ich sofort hin.“

„Was Neues?“, fragte Faserspuren-Harald neugierig.

Struller antwortete bleich. „Killepitsch.“

***

Struller starrte fassungslos auf den Inhalt des riesigen Bottichs. Der berühmte Düsseldorfer Kräuterlikör schwappte bis an den Rand. Das sollte eigentlich ein schöner Anblick sein, aber jetzt?

„Rosa?“, fragte Struller.

Der Braumeister nickte. „Jemand hat ein Färbemittel dazugekippt.“

Struller war die Fassungslosigkeit ob der haarsträubenden Gräueltat deutlich anzumerken. „Wollte da jemand halb Düsseldorf vergiften?“

Der Kräutermeister schüttelte den Kopf. „Unsere Leute aus dem Labor haben das gecheckt. Das muss ein geschmacksneutrales, ungefährliches, aber starkes Färbemittel gewesen sein. Ist jetzt halt nur nicht mehr rot, sondern rosa.“

„Muss der ganze Inhalt des Bottichs weggekippt werden?“

„Nein, nein, keine Sorge. Wir füllen die Marge in Flaschen und verkaufen sie als Sonderedition auf der Rheinkirmes am Pink Monday.“

Der Braumeister legte Struller eine Hand auf den Arm. „Außerdem hat der Täter etwas hinterlassen.“

„Etwas hinterlassen?“

Der Mann deutete auf einen beigefarbenen Sack, der nur wenige Schritte entfernt an die Wand gelehnt stand. „Wir haben vorhin schnell reingeguckt. Da sind Hosen drin.“

Struller trat an den Sack, öffnete ihn und zog ein schwarz-weiß gemustertes Kleidungsstück heraus. „Die gehört Campino.“

Eine Sekretärin trat von der Seite an die Männer heran. „Herr Struhlmann? Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Man bittet Sie ganz dringend ins Büro.“

„In welches Büro?“

„Ins Büro des Oberbürgermeisters.“

***

Nehmen Sie Platz, Herr Struhlmann“, sagte der Oberbürgermeister und dirigierte Struller in einen schweren Ledersessel, der ihn fast verschluckte. „Dieses Schreiben haben wir vor zwei Tagen bekommen. Anonym. Lag im Briefkasten.“

„Aha.“

Der Oberbürgermeister räusperte sich und las vor. „Untersagen Sie das unselige Silvesterfeuerwerk, sonst nehme ich Ihr geliebtes Düsseldorf Stück für Stück auseinander. Dem Senftopf entstiegen, an Tagen wie diesen, so schmeckt Düsseldorf, ön äschte Spezijalität.“

Struller schnalzte mit der Zunge. „Beim Jan-Wellem-Denkmal entsteigt der Hoppeditz am 11.11. dem Senftopf, dann ein Titel der Toten Hosen, der Werbespruch zum Schlösser Alt und Killepitsch ist die äschte Düsseldorfer Spezijalität.“

Der Oberbürgermeister nickte kernig. „Ich kann das geschichtsträchtige Silvesterfeuerwerk auf den Rheinwiesen doch nicht absagen. Will ich auch nicht! Das ist ein absolutes Prestigeprojekt, wir erwarten eine Million Besucher. Wir können uns nicht von einem Anti-Feuerwerk-Hanswurst den Jahreswechsel versauen lassen!“

Doktor Döhler räusperte sich. Des Oberbürgermeisters rechte Hand, eine Art ewig-graue Eminenz, lehnte an einem Schreibtisch. Er trug einen grauen Anzug mit Schulterpolstern. „Solche Schreiben bekommen wir häufiger, nichts, worüber wir uns ernsthaft Sorgen machen. Aber jetzt?“

„Tja“, sagte Struller, unter seinem Hintern schmatzte der Ledersessel. „Was soll ich denn jetzt genau machen.“

„Finden Sie den Irren!“, forderte der Oberbürgermeister.

„Äh, ich bin ja mehr Mord und Totschlag.“

Der OB holte tief Luft. „In zwei Tagen ist Silvester. Es geht um Düsseldorf. Wir brauchen für diesen Fall den besten Mann.“

Gut, dachte Struller, das wäre schon ich, aber … „Der Täter hat seine Liste ja jetzt abgearbeitet.“

„Frau Specht, bitte.“

Die einzig anwesende Frau im Zimmer reichte Struller einen zweiten Brief. „Der ist heute eingegangen.“

Struller faltete den Brief auseinander. „Dies ist die letzte Warnung. Sagen Sie das Feuerwerk ab! Langnese, der Vogel pfeift nicht mehr, das Glück landet im Tor.“

„Was soll das wieder heißen?“, fragte der Oberbürgermeister.

Struller kniff die Augen zusammen. „An was denkt man sofort bei Langnese?“

„An Eis am Stiel“, murmelte die Frau Specht im schicken, dunkelblauen Kostüm.

Struller wollte aufstehen, aber der Ledersessel hielt ihn fest. Umständlich schob er beide Briefe in seine Jackentasche. „Ich übernehme den Fall.“

„Das freut mich aufrichtig, Herr Struhlmann“, sagte der Oberbürgermeister.

Mit einem Flutschen gab ihn der Ledersessel endlich frei. „Und ich habe einen Ansatz.“

***

Zwanzig Minuten später erwies sich Strullers Ansatz als absolut richtig. Aber er war zu spät. „Mist.“

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit kreiselndem Blaulicht erwarteten ihn auf der Theodorstraße 281.

„Was ist hier los?“, fragte Struller aus dem Auto heraus einen Kollegen, der hinter Flatterband stehend, einen abgesperrten Bereich absicherte.

„Defekt in der Anlage. Das komplette Eis ist geschmolzen. Das Spiel gegen Krefeld muss abgesagt werden.“

Struller schnappte nach Luft. Das Eis war geschmolzen? Das war kein Zufall. „Langnese? Like Ice in the Sunshine.”

***

Als Struller seine Bürotür öffnete, hörte er drinnen schon sein Telefon lärmen. Mensch, da war es in der Vorweihnachtszeit ja ruhiger und besinnlicher gewesen. Okay, Heiligabend hatte in Unterbilk ein Mann seine Frau mit einer Lichterkette erwürgt, weil das Abendkleid nicht zur Farbe des Glühweins passte. Und in Volmerswerth hat ein pensionierter Postbeamter sein Häuschen traditionell in hellgreller Pracht weihnachtlich geschmückt – und beim Einschalten einen Stromschlag bekommen. Ach, manchmal war es besser, gar nicht an den Apparat zu gehen.

Struller machte es trotzdem.

Zwanzig Sekunden später stürmte er wieder aus dem Büro und dachte, manchmal war es besser …

***

Die Kollegen der Streife erwarteten Struller an den Unteren Kasematten. Ein Mann mit rot-weißer Fortuna-Düsseldorf-Mütze rang um Fassung und deutete auf einen leeren Stellplatz. „Hier hat der Fortuna-Düsseldorf-Bus gestanden. Wir haben Fotos für einen neuen Kalender gemacht. Ich war nur fünf Minuten um die Ecke, um mir ein Fischbrötchen zu kaufen. Wer klaut denn einen Bus?“

Gute Frage, dachte Struller und warf seine Stirn in Falten. Er meinte, das Prinzip des Täters durchschaut zu haben. Langnese war das schmelzende Eis im ISS Dome. Der Fortuna-Bus war das Glück, das im Tor landen würde. Aber dazwischen sollte der Vogel nicht mehr pfeifen.

Was pfiff hier denn nicht mehr?

Auf jeden Fall lärmte mal wieder sein Handy. „Ja?“

Der Oberbürgermeister. „Herr Struhlmann, ich habe vom Chaos am Eisstadion erfahren. Jetzt ist ein Bus der Fortuna weg, ist das richtig?“

Struller nickte. Er war abgelenkt, denn am Eisengeländer der Oberen Kasematten … Hastig sagte er. „Das ist richtig.“

„Dass der Bus weg ist, ist schlimm, aber … wir vermissen jemanden.“

Struller kniff die Augen zusammen.

Der Oberbürgermeister schniefte. „Meine Sekretärin.“

Struller rannte los. Oben am Geländer stand oder hing eine Frau. In einem schicken, dunkelblauen Kostüm. Struller hatte die Sekretärin gefunden. Die aparte Frau Specht hing leblos über dem Geländer. Und pfiff ganz bestimmt nicht mehr …

***

Faserspuren-Harald knurrte. „Jetzt wird die Sache ungemütlich.“

Gefesselt und geknebelt hatte die Sekretärin am Metallgeländer gehangen. Wie tot. Was sie aber nicht war. Struller hatte sie mit einer schallenden Ohrfeige aus ihrer Ohnmacht geholt. Woraufhin diese ihm spontan ebenfalls eine geklatscht hatte.

„Ich vermute KO-Tropfen“, sagte der herbeigeeilte Notarzt. „Und ich vermute weiter, das hier interessiert Sie auch.“

Der Arzt reichte Struller einen Zettel.

„Wo haben Sie den her?“

„Den hielt die Frau in ihren Fingern.“

Struller las. „Ab jetzt gibt es Tote! Silvesterfeuerwerk absagen!“

Faserspuren-Harald lugte ihm über die Schulter. „Kein neues Rätsel?“

„Ich wette, das kommt morgen mit der Post.“

***

Am nächsten Vormittag hämmerte der Oberbürgermeister mit der Faust auf die Oberfläche des gediegenen, hölzernen Schreibtischs. „Ich überlege ernsthaft, das Feuerwerk abzusagen. Ich habe mit Frau Specht telefoniert. Ihr geht es gut, aber ihr wurde übel mitgespielt! Das ist inakzeptabel. Die Gesundheit meiner Mitarbeiter ist mir wichtig. Und nicht nur die meiner Mitarbeiter! KO-Tropfen? Was kommt als nächstes?“

„Gucken wir mal“, sagte Struller, öffnete den neutralen Briefumschlag und fischte die dritte Nachricht heraus. „Ich habe Ihnen nachhaltig bewiesen, wozu ich in der Lage bin. Beim nächsten Mal wird es Tote geben. Sagen Sie das Silvesterfeuerwerk ab! Sonst das Finale: Die Musik kommt aus dem Takt, Flakon & Flut – alles voll Blut.“

In die folgende Grabesstille hinein zerknackte Doktor Döhler mit einem Nussknacker krachend eine Walnuss.

„Noch haben wir ein paar Stunden Zeit“, zeigte sich Struller entschlossen. „Der Täter hat ein System.“

Döhler und sein Oberbürgermeister runzelten die Stirn.

Struller hob den Zeigefinger. „Der Täter geht an das ran, was Düsseldorf ausmacht. Den Karneval, die Toten Hosen, Killepitsch, das Brauchtum, die DEG und Fortuna.“

Der Oberbürgermeister nickte. „Verstehe. Flakon als Behälter für Parfüm könnte für die Kö stehen. Flut verbinde ich mit dem Rhein. Vielleicht das Rheinufer. Da, wo die meisten Menschen während des Feuerwerks stehen.“

Gegen Ende des Satzes war des Oberbürgermeisters Stimme leicht ins Hysterische gekippt.

„Aber was bedeutet: die Musik kommt aus dem Takt?“, fragte Döhler leise.

Struller zuckte mit den Achseln. „Keine Ahnung. Schon wieder Musik? Kraftwerk, die Oper, der Ratinger Hof, die Grabstelle von Rolf Lebeda, Fehlfarben?“

„Das ist mir zu heikel, ich sage das Feuerwerk ab“, knirschte der Oberbürgermeister.

Struller tippte ihm auf die Brust. „Geben Sie mir noch eine Chance, wir haben noch bis 24 Uhr Zeit. Ich habe eine Idee.“

„Hoffentlich eine gute“, unkte Doktor Döhler.

***

21 Uhr. Es war längst dunkel geworden, Königsallee und Rheinufer füllten sich. Struller hockte hinter einem Dixi-Klo, aus dem es leider stark müffelte. Außerdem war es schweinekalt. Hoffentlich hatte er sich nicht geirrt.

Da! Aus Richtung Bilker Straße fuhr ein dunkler Kastenwagen vor und stoppte am Schwanenmarkt. Struller hielt die Luft an. Ein Mann stieg aus, in seiner Hand eine Sporttasche. Mit entschlossenem Schritt trat er in die Parkanlage, an das Heinrich-Heine-Denkmal.

Struller jubilierte innerlich. Alles das, was Düsseldorf ausmacht: Heinrich Heine!

Der Mann trat an das von Bert Gerresheim aufwendig gestaltete Bronze-Monument und bückte sich. Richtung Trömmelchen. Es war das einzige Trömmelchen, das Struller Düsseldorf zuordnen konnte. Und es war schließlich das Trömmelchen, das der Musik den Takt vorgab! Deshalb durfte es nicht schweigen.

Tat es auch nicht!

Denn in diesem Moment lösten sich am Denkmal zwei durchgefrorene Schatten aus der Dunkelheit. Einer der Zivilpolizisten brachte Doktor Döhler zu Fall, der andere begrub ihn unter sich.

***

Der Oberbürgermeister hatte Struller in seinem Büro empfangen und lächelte glücklich. „Ausgezeichnete Arbeit, Herr Struhlmann.“

„Ich kann mich ganz gut in Menschen reindenken.“

„Aber das war ein Irrer?“

Struller nickte. „Bei Irren klappt das bei mir besonders gut.“

Des OB Lächeln rutschte ins Schräge. Er wechselte das Thema und fragte: „Und der Fortuna-Düsseldorf-Bus?“

„Der stand im Tor 3 auf der Ronsdorfer Straße. Jan Wellems Bronzekopf lag auf dem Beifahrersitz. Der lässt sich bestimmt wieder ankleben.“

„Ich bin froh, dass die Angelegenheit ausgestanden ist.“

„Lag mir auch viel dran“, räumte Struller ein. „Ich werde sehr leidenschaftlich, wenn es um unsere Stadt geht. Döhler hat gestanden und verraten, wo er zwei scharfe Sprengpakete versteckt hat, der Wahnsinnige. Die Sprengsätze haben unsere Diensthunde auf der Kö und an der Pegeluhr gefunden. Meine Musik-Vermutung vorhin in Ihrem Büro war bloß Ablenkung, ich hatte das Heinrich-Heine-Monument schon im Kopf. Als graue Eminenz wollte Döhler sie mit der Absage des Feuerwerks zum Rücktritt nötigen, um selbst Oberbürgermeister zu werden.“

„Das ist krank!“, erboste sich der OB.

„Nun ja“, verstand Struller es falsch. „Einer muss den Job tun.“

Der Oberbürgermeister hielt ihm ein Champagnerglas hin. „Danke, für alles. Ich bin der Thomas.“

Struller stieß mit seinem Altbierglas dagegen. „Ich bin Struller.“

„Frohes Neues Jahr!“