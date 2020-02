Planung in Düsseldorf : Krieger verkauft sein Grundstück in Rath

Das Grundstück, um das es geht, liegt zwischen dem ISS Dome und der Autobahn 52. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Das Unternehmen hat Teile des Areals wieder veräußert, auf dem ein Höffner-Möbelhaus entstehen sollte. Was auf dem Rest geplant ist, wird noch nicht verraten. Unterdessen ringen Stadt und Politik um die Zukunft des gesamten Gebietes.

Nach dem jahrelangen Tauziehen um ein geplantes Möbelhaus in Rath hat das Unternehmen Krieger (Höffner-Möbelhäuser) sein Grundstück an der Theodorstraße zum Teil weiterverkauft. Geschäftsführerin Edda Metz bestätigte das auf Anfrage. Einen Teil des Areals hat Krieger allerdings behalten – es handelt sich um die Fläche, auf der sich bisher das ehemalige Autohaus Brüggemann befindet. Zum Käufer der Fläche und den Plänen von Krieger für das verbliebene Areal wurde nichts bekannt. Zwischenzeitlich hatte es gar das Gerücht gegeben, dass Ikea der Käufer sei – was sich aber nicht bestätigte.

Das Berliner Unternehmen Krieger hatte in Rath ursprünglich mehrere Möbelhäuser bauen wollen – neben einem klassischen Höffner-Möbelhaus noch einen Markt für Designermöbel („Kriegerhome“) und einen Sconto-Discountmarkt. Mit diesem Konzept hatte man sich 2016 in der Politik gegen den Konkurrenten Schaffrath durchgesetzt, der in der Nähe ebenfalls Flächen besitzt. In der Folge verzögerten und veränderten sich die Pläne von Krieger/Höffner aber mehrfach, so dass bis heute nichts passiert ist. Schließlich hatte die Stadt erklärt, nun nicht mehr mit Krieger zu planen.

Momentan befasst sich die Politik intensiv mit der Zukunft des Geländes. Denn die Flächen beiderseits der Theodorstraße bilden eines der wenigen großen zusammenhängenden Gewerbe- und Industriegebiete in Düsseldorf, in dem noch einige Entwicklungsmöglichkeiten und Freiflächen bestehen. Viele Jahre lang haben die Mitglieder der Bezirksvertretung 6 dort die Tür für die Realisierung eines Möbelstandortes auch gegen den Willen der Verwaltung aufgehalten. Sie erhoffen sich durch ein zugkräftiges Einzelhandelskonzeptes eine Belebung des Standortes.

Tatsächlich wäre das in Düsseldorf bereits vertretene Unternehmen Schaffrath nach eigenem Bekunden weiterhin bereit, auf seinen Flächen an der Theodorstraße ein Möbelhaus sowie einen Küchenfachmarkt zu bauen. „Wir haben unsere Konzepte samt aktueller Animationen vorgestellt und warten auf grünes Licht“, sagt Geschäftsführer Marc Fahrig. Wenn nun Krieger tatsächlich sein Areal verkauft habe, könne auch der letzte nicht mehr daran glauben, dass dort ein Höffner-Möbelhaus entstehe: „Es spricht also wirklich nichts gegen uns.“ Auch mit der Bezirkspolitik sehe man sich in gutem Kontakt. Der Rather CDU hat Schaffrath beispielsweise im Herbst Pläne vorgestellt. „Diese haben uns gefallen und sahen vernünftig aus“, sagt Ratsherr Marcus Münter.

Aus der Verwaltung hatte es dagegen zuletzt geheißen, Schaffrath habe keine konkreten Planungen aufgenommen: „Wir hatten erwartet, dass wir mit Schaffrath nun auch in ein qualitätssicherndes Verfahren einsteigen können“, sagte Stadtplaner Markus Stranzenbach. Schaffrath habe aber aus Sicht der Stadt bislang keinen echten Willen erkennen lassen.

Die Verwaltung hat unterdessen einen neuen Flächennutzungs- und Bebauungsplan vorbereitet. Die Freiflächen sollen demnach für gewerbliche Nutzungen umgewidmet werden, also etwa für Dienstleistungsunternehmen sowie produzierendes Gewerbe und Handwerk. Dabei steht die Verwaltung unter Zeitdruck: Für die Freiflächen war eine Veränderungssperre verhängt worden, um bei der Gestaltung der Vorhaben auf jeden Fall mitreden zu können. Diese Sperre läuft am 4. August aus. Werden bis dahin in einem neuen Flächennutzungs- und Bebauungsplan keine Nutzungen festgelegt, hätten die Grundstücksbesitzer freie Hand. Politik und Verwaltung könnten dann die weiteren Entwicklungen nicht mehr steuern.