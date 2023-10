Düsseldorfer steckt in Israel fest „Die Rückfahrt kann 40 Menschen das Leben kosten“

Eigentlich war die Gruppe aus Nordrhein-Westfalen auf Pilgerreise, hatte unter anderem bereits Bethlehem besucht. „Wir befinden uns jetzt im schlimmstmöglichen Szenario“, sagte Radmilovic. Bei der Ankunft in Jerusalem am Wochenende habe er gesehen, wie in der Luft im Sekundentakt Raketen abgewehrt worden seien. „Wir haben mittlerweile aufgehört, zu zählen, wie oft wir in den Bunker müssen“, so der Düsseldorfer. Er bewege sich gerade in einem Umkreis von wenigen Hundert Metern und verlasse das Hotel nur, um Essen zu besorgen. Die meisten Läden hätten geschlossen.