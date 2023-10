Düsseldorfer steckt in Israel fest „Die Rückfahrt kann 40 Menschen das Leben kosten“

Seinen 46. Geburtstag hat Danilo Radmilovic im Krieg verbracht. Zum Ehrentag des früheren Gemeindepfarrers der serbisch-orthodoxen Kirchengemeinde in Düsseldorf-Lichtenbroich hatte das Hotelteam am Montag eine Geburtstagstorte organisiert. Ansonsten sei auch an diesem Tag die Angst „ständig präsent“ gewesen, wie Radmilovic im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte.