Düsseldorfer sitzt in Israel fest „Wir hoffen, morgen die Heimreise antreten zu können“

Die Reise hat er allerdings in Eigenregie organisiert, wie Radmilovic in einem Telefonat mit unserer Redaktion erklärt. Er und die Gruppe planen, die Rückreise nach Deutschland mit einem regulären Linienflug anzutreten. Auch den Bustransfer zum Flughafen habe er dafür eigenständig organisiert. Vom Auswärtigen Amt habe er erst spät Informationen bezüglich der Sonderflüge erhalten, mit denen die Lufthansa deutsche Staatsbürger am Donnerstag und Freitag ausfliegen wird – zumal diese auch 300 Euro pro Person kosten, zahlbar nur per Kreditkarte über die Hotline der Lufthansa. Eine Mitteilung dazu erhielt er am späten Mittwochnachmittag. In den Tagen zuvor habe es lediglich eine SMS der deutschen Botschaft gegeben, die über einen Bus-Transfer am Mittwochmorgen zu einem Flughafen in Jordanien mit anschließender Linienflug-Option informierte.