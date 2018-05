Düsseldorf-Süd.: Kreisliga B: Kampf um den Klassenerhalt

Düsseldorf-Süd. Rechnerisch benötigt die SG Benrath-Hassels II noch einen Punkt zum Klassenerhalt. Dieser soll nun bei Vatangücü Düsseldorf geholt werden. Der FC Kosova empfängt das Team von DJK Tusa 06 II. Die Gäste belegen aktuell den 7. Rang.

SC Vatangücü Düsseldorf - SG Benrath-Hassels II (Sonntag 15 Uhr). Nach neun Niederlagen in Folge wollen die Hasselaner endlich einen Dreier einfahren. "Welche Formation am Wochenende die Begegnung beim Tabellenvierzehnten Vatangücü bestreiten wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden", merkt SG II-Coach Manuel Jordan an. Das Hinspiel konnte die SG Benrath-Hassels II mit 3:1 zu ihren Gunsten entscheiden.

FC Kosova - DJK Tusa 06 II (Sonntag 15 Uhr, Platzanlage am Wald in Hassels). Personell haben die Gastgeber keine Sorgen. Alles ist bei Kosova auf das am Saisonende anstehende Relegationsspiel gegen den Zweiten der Parallelgruppe um den Aufstieg in die Kreisliga A ausgerichtet. "Ich werde wieder einige Spieler aus der zweiten Reihe einsetzen, damit sie Spielpraxis bekommen. Dennoch wollen wir trotz der personellen Experimente die Begegnung gewinnen", sagt Kosova Trainer Arsim Nuha. (Hinspiel 3:2 für Kosova)