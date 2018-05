Düsseldorf : Kreditversorgung der Firmen dank Niedrigzinsen gut

Düsseldorf Die Konjunktur läuft auf Hochtouren, und viele Unternehmen nutzen die Zeit des Aufschwungs dazu, ihre Geschäfte auszuweiten und in ihre Standorte zu investieren. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Handelskammer Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein, an der sich rund 350 Betriebe beteiligt haben. Die Zeit zur Kreditfinanzierung könnte dabei nicht besser sein. "Die langanhaltend niedrigen Zinsen führen dazu, dass die Banken ihre Kreditgeschäfte ausgeweitet und den Zugang zur Kreditfinanzierung verbessert haben. Beide Faktoren spielen den Unternehmen aktuell in die Hände," sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Dies gilt allerdings nicht für die Finanzierung von Geschäften, die von US-Sanktionen betroffen sind, wie Teile des Russlandsgeschäfts und Geschäfte mit dem Iran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

56 Prozent der Unternehmen benötigen aktuell Fremdkapital. Mit 64 Prozent ist der Anteil im Produzierenden Gewerbe am höchsten. Aufgrund gut gefüllter Auftragsbücher möchten viele Industrieunternehmen in ihre Produktionskapazitäten investieren. Bei den Handelsunternehmen sind es 59 Prozent, und bei den Dienstleistern benötigt immerhin rund jede zweite Firma Fremdkapital.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Region Düsseldorf/ Mittlerer Niederrhein hat keine Probleme beim Zugang zur Fremdfinanzierung. "Die größte Zufriedenheit melden die Dienstleister", so Berghausen. "66 Prozent von ihnen berichten von einem guten Zugang, weitere 20 Prozent sind zumindest zufrieden." Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme vermelden dagegen zehn Prozent der Betriebe. Bei den Dienstleistern sind es elf Prozent und beim Produzierenden Gewerbe sechs Prozent. Lediglich zwei Prozent der Antragsteller haben kein Fremdkapital erhalten.

(tb)