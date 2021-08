Zwischennutzung in Düsseldorf : Kreative Schaufenster verblüffen an der Friedrichstraße

Düsseldorf Die Wirtschaftsförderung und das Motel One zeigen im alten Stern-Verlag auf 40 Meter Ladenfront Urban Art und Ergebnisse eines Wettbewerbs.

Einblicke in die lokal ansässige Kreativszene gibt es seit Freitag im ehemaligen Stern-Verlag an der Friedrichstraße. Wo vorher auf etwa 40 Metern Stillstand herrschte, laden nun individuell gestaltete Fenster, Urban Art und eine temporäre Sitzgelegenheit zum Flanieren und Verweilen ein. Auf Initiative des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft (KomKuK) der Wirtschaftsförderung und in Kooperation mit der Hotelgesellschaft Motel One als Eigentümerin der Gebäude wurden alle Schaufenster sowie die Fassadenverkleidungen der Friedrichstraße 24, 26 und 28 (daher „Friedrich2468“) als Präsentationsflächen für lokale Kreativschaffende bereitgestellt.