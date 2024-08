Krankheitswelle Keuchhusten-Fälle steigen auf Rekordhoch in Düsseldorf

Die Zahl der Keuchhusten-Fälle in Düsseldorf steigt auf ein Rekordhoch. In diesem Jahr hat das städtische Gesundheitsamt einen rasanten Anstieg der Infektionen verzeichnet. In der Zeit von Januar bis Juli 2024 wurden 342 Keuchhustenfälle gemeldet – davon wurden 125 Infektionen labordiagnostisch bestätigt. Das sind fast 15 Mal so viele Fälle wie im Vorjahr. Allein in diesem Jahr wurden acht Personen mit einer schweren Keuchhusten-Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen, darunter drei Kinder im Alter von null bis drei Jahren.