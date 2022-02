Krankenhaus in Düsseldorf : Uniklinik verschärft Besuchsregeln

Krankenhaus in Düsseldorf

Eingang zum Gelände der Uniklinik in Bilk. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Besuchsregeln der Düsseldorfer Uniklinik werden ab Samstag geändert. Auch gibt es neue Besuchszeiten. Grund für die Anpassung der Regelungen ist laut Klinik das aktuell massive Infektionsgeschehen.

Besucher der Uniklinik in Düsseldorf (UKD) müssen ab Samstag unabhängig vom Impfstatus einen gültigen Test vorlegen. Das bedeutet, so ein Sprecher der Klinik, dass an den 13 Kontrollpunkten künftig ausschließlich kontrolliert werde, ob ein aktueller, maximal 24 Stunden zurückliegender, negativer Antigen- oder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test eines zugelassenen Testzentrums vorliege.