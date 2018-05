Düsseldorf: Kraneinsatz in Stadtmitte: Busse werden umgeleitet

Kraneinsatz in Stadtmitte: Busse werden umgeleitet

Düsseldorf Wegen eines Kraneinsatzes muss die Benrather Straße zwischen der Breite Straße und der Königsallee halbseitig gesperrt werden - vom kommenden Sonntag, 27. Mai, 5 Uhr, bis Montag, 28. Mai, 4 Uhr. Davon betroffen sind auch verschiedene Buslinien.

Die Busse SB50, 780, 782 und 785 fahren stadtauswärts ab der Haltestelle "Heinrich-Heine-Allee" eine Umleitung. Die Haltestelle "Steinstraße/Königsallee, Steig 11" wird auf die Kasernenstraße vor die Kreuzung mit der Benrather Straße verlegt. Die Haltestelle in der Gegenrichtung entfällt, stattdessen ist der Ein- und Ausstieg an der "Berliner Allee". Die Busse der 805 fahren in Richtung Lierenfelder Straße ab der Haltestelle "Tonhalle/Ehrenhof" eine Umleitung. Die Haltestelle "Heinrich-Heine-Allee" wird auf die Theodor-Körner-Straße vor die Einmündung der Kö verlegt. Die Haltestelle "Steinstraße/Königsallee" entfällt. Die 817 nach Benrath fährt ab "Heinrich-Heine-Allee" eine Umleitung. Die Haltestelle "Heinrich-Heine-Allee" wird auf die Theodor-Körner-Straße vor die Einmündung der Königsallee verlegt.