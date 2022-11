Zweieinhalb Stunden vor Konzertbeginn : Kraftklub blasen Auftritt in Düsseldorf kurzfristig ab

Der Sänger Felix Brummer (r) und der Gitarrist Steffen Israel der Band Kraftklub stehen beim Lollapalooza Festival Berlin auf dem Gelände des Olympiastadions auf der Bühne. (Archivfoto) Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Um 18 Uhr hätte am Montagabend eigentlich der Einlass zum Kraftklub-Konzert in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Hall beginnen sollen. Doch dazu kam es nicht mehr. Was Ticketinhaber jetzt wissen müssen.

Die Band Kraftklub hat ihr Konzert am Montagabend, 21. November, in Düsseldorf kurzfristig abgesagt. In einer Mitteilung auf dem offiziellen Twitteraccount heißt es um 17.22 Uhr: „Wir müssen leider schweren Herzens die nächsten beiden Konzerte in Düsseldorf und morgen Münster absagen.“ Viele Fans waren zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Weg, der Einlass in die Mitsubishi Electric Halle hätte um 18 Uhr begonnen.

Wir müssen leider schweren Herzens die nächsten beiden Konzerte in Düsseldorf und morgen Münster absagen. 😢 — KRAFTKLUB (@Kraftklub) November 21, 2022

Die Band versichert, dass die Karten ihre Gültigkeit behalten werden und in den nächsten Stunden weitere Informationen über den E-Mailverteiler erfolgen werden. Man hoffe zudem, dass die Tour am 25. November weitergehen kann. Ein Nachholtermin für die zwei ausgefallenen Konzerte werde ebenfalls noch bekannt gegeben.

