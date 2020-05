Tiere in Düsseldorf : Krähen verwüsten Friedhofsgräber

Tiere in Düsseldorf

Krähen schätzen den Nordfriedhof als Futterquelle. Seit rund drei Wochen ist das Problem wieder akut, von der Lukaskirche in Lierenfeld schwärmen sie Richtung Derendorf aus. Foto: Marc Ingel

Die schlauen Tiere rupfen Blumen heraus, weil sie darunter Nahrung finden, auch Dekorationsgegenstände werden aus diesem Grund umgeworfen. Das Problem trat in den vergangenen Jahren immer wieder mal auf. Das Friedhofsamt ist ratlos.

Als Dieter Töpfer auf dem Nordfriedhof das Grab seiner Eltern besuchen wollte, traute er seinen Augen kaum: Dutzende Gräber waren verwüstet, frisch gesetzte Pflanzen herausgerissen, Dekorationsgegenstände umgeworfen worden. Den Gedanken, dass womöglich Vandalismus die Ursache gewesen sein könnte, verwarf er jedoch schnell. Denn in einem Baum in der Mitte des Gräberfeldes saßen rund 20 Rabenkrähen und machten sich lautstark bemerkbar. „Und auf den Grabsteinen war deutlich mehr Vogelkot zu sehen als bei früheren Besuchen, überall lagen auch Rabenfedern herum“, sagt er.

Prinzipiell komme der Hobby-Ornitholge mit dem Thema Vögel in einer Großstadt klar und nehme die Schäden als naturgegeben hin. „Dies wird aber gewiss nicht jeder Friedhofsbesucher so sehen und manch einer wird sich die Schäden auch selbst nicht erklären können“, betont Töpfer. Ungeachtet dessen stellt sich für ihn die Frage, ob man seinen Grabschmuck wegen der Krähen nicht reduzieren sollte, um nicht weiteren finanziellen Schaden zu leiden, „was aber wiederum zu noch mehr Umsatzrückgängen bei den ohnehin durch Corona gebeutelten Friedhofsgärtnereien führen dürfte“, sagt Töpfer.

Dem Friedhofsamt ist das Problem bekannt. In der Vergangenheit habe es immer wieder Probleme mit Krähen gegeben, zuletzt im Frühjahr 2018. Auch seien durch die Vögel Gräber in Mitleidenschaft gezogen worden. „Als Ursache konnte damals die Verwendung organischen Düngers festgestellt werden, der sich in den Pflanzbeeten zersetzt und dann anscheinend anziehend auf die Krähen als Nahrungsquelle wirkte“, erklärt Stadtsprecher Manuel Bieker. „Da die Gräber bepflanzt sind, werden die Blumen und Kerzen beim Picken dann automatisch herausgerissen oder umgeworfen. Teilweise wird auch das pflanzliche Wachs der Kerzen mitgefressen.“