Neu in Düsseldorf : Kostenloses WLan in 45 städtischen Gebäuden

Düsseldorf Rathaus, Straßenverkehrsamt, Stadtmuseum: In diesen und 42 weiteren städtischen Gebäuden gibt es ab jetzt einen kostenlosen WLan-Zugang für die Besucher. Der Service soll bald noch ausgeweitet werden.

Betrieben werden die Hotspots im Auftrag der Stadt vom IT-Dienstleister Damovo. Das Angebot soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden, wie der Beigeordnete für Bürgerservices, Andreas Meyer-Falcke, erklärt. „Bis Ende des Jahres soll das Angebot auf über 100 Standorte ausgebaut werden.“ Zu den ersten 45 gehören unter anderem das Foyer und der Plenarsaal im Rathaus sowie zehn Bürgerbüros im Stadtgebiet. Auch die Eingangs- und Kassenbereiche von 13 Kultureinrichtungen sind mit WLan-Access-Points ausgestattet, darunter der Aquazoo, das Schifffahrt-Museum und das Stadtmuseum. Nicht zuletzt haben Besucher in den Wartebereichen vieler Ämter und in weiteren Einrichtungen ab sofort kostenlosen Zugang zum Internet, so etwa im Standes-, Straßenverkehrs- und Sozialamt und im Amt für Wohnungswesen.