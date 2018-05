Düsseldorf-Süd: Kosova spielt Saison locker zu Ende

Düsseldorf-Süd Die zweite Mannschaft der SG kann nach dem Klassenerhalt locker aufspielen.

Beim FC Kosova geht man davon aus, dass Tabellenführer DSC 99 II sich in den beiden letzten Begegnungen keine Blöße mehr geben wird. Daher ist der Blick auf das Relegationsspiel gegen den Tabellenzweiten der Parallelgruppe, aktuell der FC Bosporus, gerichtet. Zur SG Benrath-Hassels II kommt der Tabellensiebte TV Grafenberg. DJK Agon 08 II - FC Kosova (Sonntag 12.30 Uhr). Personell hat Kosova keine Sorgen. Für den urlaubenden Coach Arsim Nuha leitet Afrim Asemi das Training. Am Sonntag wird Nuha wieder an der Seitenlinie stehen. In der Hinrunde waren die Gäste (6.) nicht angetreten. "Ich werde besonders darauf achten, dass sich kein Spieler verletzt. Dennoch erwarte ich einen Sieg von meinem Team in Mörsenbroich", erklärt Kosova-Trainer Arsim Nuha. SG Benrath-Hassels II - TV Grafenberg (Sonntag 13 Uhr, Platzanlage am Wald in Hassels). Die Platzherren haben noch eine Rechnung mit den Gästen offen. In der Hinrunde verloren die Hasselaner mit 3:6 in Grafenberg. "Danach war die Moral bei einigen Spielern im Keller und sie haben sich anderen Vereinen angeschlossen. Dies war mitentscheidend für eine schwache Rückrunde", sagt SG II-Trainer Manuel Jordan. Beim 5:2-Erfolg am vergangenen Spieltag bei SC Vatangücü, der den Klassenerhalt bedeutete, zeigte die SG-Elf wieder einmal eine gute Leistung.