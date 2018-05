Düsseldorf-Süd: Kosova-Spieler schonen sich im letzten Saisonspiel

Düsseldorf-Süd Der FC Kosova hat am Wochenende den Tabellenneunten TuS Breitscheid zu Gast. Das Resultat ist für Kosova reine Nebensache, da alle Gedanken auf das Relegationsspiel zum Aufstieg in die Kreisliga A gerichtet sind.

Die SG Benrath-Hassels II hat ihr Spiel bei GSC Hellas Düsseldorf aufgrund personeller Probleme in der Ersten der SG abgesagt. FC Kosova - TuS Breitscheid (Sonntag 15.00 Uhr, Platzanlage am Wald in Hassels).