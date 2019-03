Gloria-Award in Düsseldorf: Boris Becker kommt zum Kosmetikpreis

Gloria-Award in Düsseldorf

Düsseldorf Bingo! Gut eingestielt. Boris Becker kommt zum Kosmetikpreis nach Düsseldorf. Die Tennislegende wird dort einen der Awards überreichen.

Großes Staraufgebotanlässlich der sechsten Verleihung des Deutschen Kosmetikpreises namens Gloria. In diesem Jahr wird Tennis-Legende Boris Becker einen der Awards überreichen. Die Initiatoren verpflichteten ihn als Laudator für die festliche Gala am 30. März in Düsseldorf.