„K-Food“ in Düsseldorf Diese koreanischen Spezialitäten sollten Sie probieren

Restaurants Zu den vielen koreanischen Restaurants und Cafés in Düsseldorf zählen beispielsweise „Bibimcup“ an der Friedrich-Ebert-Straße 3, „Gogi Matcha“ an der Bismarckstraße 33, „Korea Haus“ an der Bismarckstraße 66, „Seoul“ an der Klosterstraße 45 und „Soboro“ an der Neustraße 21.

Supermärkte Auch in einigen Düsseldorfer Geschäften und Supermärkten gibt es koreanische Spezialitäten, darunter „Food Jung“ an der Oststraße 76, „Go Asia“ an der Schadowstraße 93, „Hanaro“ an der Immermannstraße 45c und „Tains“ an der Immermannstraße 50-52.