„K-Food“ in Düsseldorf Diese koreanischen Spezialitäten sollten Sie probieren

Koreanische Popmusik hat in den letzten Jahren die Welt erobert – man denke etwa an Psys „Gangnam Style“ oder an K-Pop-Gruppen wie BTS und Blackpink. Ähnliche Riesenerfolge hat Korea mit Filmen und Serien gefeiert – bestes Beispiel dürfte die Netflix-Serie „Squid Game“ sein. Nicht ganz so bekannt ist die koreanische Küche. Dabei hat gerade Düsseldorf so einige koreanische Restaurants, Cafés und Supermärkte zu bieten. Wir haben in einigen Lokalen nachgefragt, welche Spezialitäten aus Korea sie besonders empfehlen und was „K-Food“ auszeichnet.