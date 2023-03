Rentner in Düsseldorf hatte die Idee Spotify-Konzerte im Altenheim kommen gut an

Was Bock so begeistert, ist die allmonatliche „Musikalische Hochkultur in der Kapelle“. Bereits 16 Mal hatten die Senioren die Gelegenheit, sich von den Klängen in die eigene tiefste Gedanken- und Seelenwelt entführen zu lassen. „Als ich das erste Mal dabei war, habe ich vor Rührung geweint“, gesteht Karen Gröning. „Wir sind dankbar, dass wir diesen Genuss einmal im Monat haben.“