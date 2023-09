Musik in Düsseldorf Ein Comeback der Beatles im Keller von Schloss Eller

Das diesjährige Sonderkonzert der Düsseldorfer Schlosskonzerte Eller bot eine ebenso unverwechselbare wie emotionsgeladene musikalische Hommage an die legendäre Band The Beatles. Die Besucher erlebten eine außergewöhnliche Konzert-Atmosphäre im ausverkauften historischen Gewölbekeller des Schlosses, die an den bekannten Cavern Club in Liverpool und somit an die starke Verbundenheit zu den Beatles erinnern ließ.