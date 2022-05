Digitaler Unterricht in Düsseldorf : Warum Eltern bis zu 600 Euro für ein Schüler-iPad zahlen sollen

Am Albert-Einstein-Gymnasium gibt es bereits eine 1:1-Ausstattung mit iPads. Hier übernahm die Jüdische Gemeinde als Träger die Kosten. Im Bild: Schulleiter Michael Anger mit Jonathan aus der 6a (li.) und Daria aus der 7a. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Friedrich-Rückert-Gymnasium will die Eltern an den Kosten beteiligen. Die Stadt prüft, ob das Konzept ein Vorbild sein kann. Darum wird das Thema in der Schulgemeinde unterschiedlich bewertet.