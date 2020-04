Corona-Krise in Düsseldorf : Debatte um Tests in Düsseldorfer Pflegeheimen

Im Dorothee-Sölle-Haus der Diakonie hatten sich zuletzt sieben Bewohner infiziert, zwei waren in einem Krankenhaus verstorben. Der benachbarte Wohnpark war nicht betroffen. In den Heimen der sechs Düsseldorfer Wohlfahrtsverbände habe es bislang keine weiteren Fälle gegeben, sagt Liga-Sprecher Henric Peeters. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Köln testet das gesamte Heimpersonal, Düsseldorfer Träger sehen das kritisch. Die Kontroverse ist spannend, denn 69 Pflegekräfte ohne erkennbare Symptome wurden in der Dom-Stadt bislang positiv getestet. Sie hätten zu einer Gefahr für die Bewohner werden können.

Die Liga der Düsseldorfer Wohlfahrtsverbände, deren Mitglieder zahlreiche Alten- und Pflegeheime betreiben, stehen einer vorsorglichen Testung von Mitarbeitern auf das Corona-Virus skeptisch gegenüber. „Die Pflegekraft, die heute negativ getestet wurde, kann zwei Tage später infiziert sein. Ein solches Ergebnis ist immer nur eine Momentaufnahme und müsste, um wenigstens teilweise effektiv zu sein, ständig wiederholt werden“, sagt Liga-Sprecher und Caritas-Chef Henric Peeters. Der Liga gehören in der Landeshauptstadt neben der Caritas auch das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie, der Paritätische sowie die Jüdische Gemeinde an.

Spannend in diesem Zusammenhang ist, dass der Kölner Stadtdirektor und Düsseldorfer CDU-Oberbürgermeister-Kandidat Stephan Keller vom genauen Gegenteil überzeugt ist und für den Erfolg einer präventiven Strategie auch Belege liefern kann. „Wir haben bis zum Donnerstag dieser Woche 3500 der insgesamt 7500 Mitarbeiter, die in den Kölner Altenheimen arbeiten, auf das Corona-Virus sowie auf Antikörper geteset, immerhin 69 dieser Pflegekräfte wurden positiv getestet ohne erkennbare Symptome zu haben“, sagt Keller. Zwar böten auch Reihenuntersuchungen keine absolute Garantie, „aber wir haben diese 69 Infizierten umgehend in die Quarantäne geschickt. Ohne Test hätten sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einige der ihnen anvertrauten Bewohner infiziert“. Weitere 400 bis 500 Pflegekräfte würden in der kommenden Woche pro Tag getestet. „Und wenn wir alle 7500 Mitarbeiter erfasst haben, beginnen wir von vorne“, kündigt der frühere Düsseldorfer Dezernent, der vor drei Jahren als Stadtdirektor nach Köln wechselte, an.