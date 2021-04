Kostenpflichtiger Inhalt: Tuning-Kontrolle in Düsseldorf : Polizei zieht Kö-Poser aus dem Verkehr

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 8 Bilder Tuning-Kontrolle am Car-Freitag 2021

Düsseldorf In der Tuning-Szene schreibt sich der Karfreitag mit C und ist zugleich Saisoneröffnung für die Autoliebhaber. Die Düsseldorfer Polizei will verhindern, dass sich eine illegale Szene in der Stadt etabliert, und kontrolliert rigoros.