Zoll in Düsseldorf : Kontrollaktion im Stadtzentrum

Zoll, Polizei und drei weitere Behörden kontrollierten am Samstagabend Autofahrer an der Heinrich-Heine-Allee. Foto: Gerhard Berger

Beim Großeinsatz von fünf Behörden wurden auch Mietwagen-Fahrer kontrolliert.

Mitarbeiter von gleich fünf Behörden haben am Samstagabend zwischen 21 und 1 Uhr eine groß angelegte Kontrolle an der Heinrich-Heine-Allee in Höhe der Oper durchgeführt. Beteiligt waren Zoll, Polizei, städtischer Ordnungs- und Servicedienst (OSD), die Vollstreckungs- und die Verkehrsgewerbestelle. Ein Polizeisprecher erklärte, die Aktion habe sich gegen alle möglichen potenziellen Straftaten gerichtet. Die Polizei selbst sei jedoch nur mit wenigen Beamten vor Ort gewesen, die Leitung des Einsatzes habe beim Zoll gelegen. Dieser will an diesem Montag eine Bilanz veröffentlichen.