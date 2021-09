Verkehr in Düsseldorf : Für die Fahrradstraße in Grafenberg ist ein Kompromiss in Sicht

Für die Fahrradstraße in Grafenberg ist ein Kompromiss in Sicht

Düsseldorf Kinder sollen auf Antrag der Grünen in der Bezirksvertretung 7 auch nach einer möglichen Umwidmung weiterhin im Wendehammer spielen können. Auch an der Grafenberger Allee gibt es Konfliktpotenzial.

Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern einer Fahrradstraße auf der Gutenbergstraße sowie der Limburgstraße schienen bislang verhärtet. Jetzt wollen die Grünen in der heutigen Sitzung der Bezirksvertretung 7 (14. September, 17 Uhr, Gymnasium Am Poth 60) mit einem Kompromissvorschlag für einen Befreiungsschlag sorgen. So soll der Wendehammer in der Sackgasse klar von dem Radweg abgegrenzt werden, ein Schild soll zudem das Skateboardfahren und das Inlineskaten in diesem Bereich ausdrücklich erlauben. Gefährliche Engpässe durch auf dem Bürgersteig parkende Autos müssten dementsprechend entschärft werden.