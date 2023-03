Versorgung in Düsseldorf Die Stadtwerke und der Denkmalschutz

Eigentlich war vor drei Jahren alles klar: Die Stadtwerke wollten im Bereich Auf der Hardt einen neuen unterirdischen Trinkwasserspeicher bauen. Denn die alten, fünf an der Zahl, sind bis zu 150 Jahre alt. Sie hatten bis dato dennoch nicht nur die Trinkwasserversorgung in Gerresheim, sondern weit bis nach Mettmann abgedeckt. Drei der alten Hochbehälter sollten zurückgebaut, dafür ein neuer großer gebaut werden – so der Plan. Doch in der Bezirksvertretung 7 kam plötzlich der Gedanke auf, dass die uralten Speicher womöglich Denkmalwert haben könnten, das sollte doch bitteschön zunächst geprüft werden. Und alles wurde erst einmal auf Eis gelegt.