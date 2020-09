In Meerbusch liegen 19 von 51 Ergebnissen vor: 54,24 % für Christian Bommers (CDU), 45,76 % für Marcel Winter (parteilos). Diesmal gibt es Wahlbezirke, in denen Winter besser abscheidet: In Lank-Ost stimmten 50,05 % für Winter, 49,95 % für Bommers. Bei der Kommunalwahl war der Abstand mit 46,43 % für Bommers und 22,27 % für Winter deutlich größer.