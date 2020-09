Liveblog zur Stichwahl in Düsseldorf : Stephan Keller ist neuer Oberbürgermeister

Wie haben die Stadtteile gewählt? Stephan Keller hat bislang in Kalkum mit 78 Prozent die meisten Stimmen geholt. Der Anteil der Geisel-Wähler war mit 72,7 Prozent in Hafen am höchsten. Gleichstand gab es beinahe in Pempelfort und Lierenfeld - in beiden Stadtteilen hat Stephan Keller 50,34 Prozent geholt, Geisel jeweils 49,66 Prozent.



Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Hubbelrath. Von 1330 Wahlberechtigten haben hier 65,5 Prozent ihre Stimme abgegeben. Am geringsten war der Anteil in Hafen, wo nur 15,9 Prozent der 69 Wahlberechtigten abstimmten.